Происшествия 08 февраля 2023, 10:23 Подросток устроил аварию на Урале

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В Свердловской области случилось ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил «Царьград»со ссылкой на региональное ГИБДД.

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Авария произошла в Каменске-Уральском. Пьяный 17-летний подросток угнал у знакомого ВАЗ-21150, решив прокатить свою 19-летнюю подругу. Молодой человек не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью». Его пассажирка получили тяжелые травмы и попала в реанимацию. Подростку диагностировали пару переломов. Выяснилось, что весной прошлого года он вышел из колонии.