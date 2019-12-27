Подросток ушел из школы и пропал в Иваново

«Газета.ru» рассказала, что утром 20 декабря подросток самовольно ушел из школы на улице Окуловой и пропал. С тех пор неизвестно, где он находится. Возбуждено уголовное дело. К поиску пропавшего школьника подключили поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения школьника», — добавили в пресс-службе ведомства.