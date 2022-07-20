Подросток упал в яму с водой в Тюмени

Подросток из Тюмени упал в яму с водой в одном из дворов города. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на группу «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Ситуация произошла на детской площадке рядом с домом № 8 на улице Пермякова. Мальчик не заметил яму под слоем воды и погрузился туда почти полностью. Мать пострадавшего рассказала, что ребенок получил ссадины и ушибы.

Представители мэрии отреагировали на обращение женщины. Воду из лужи незамедлительно откачали, передали «Дни.ру».