Подросток упал с «Гигантских качелей» в Минеральных Водах

В парке Минеральных Вод в Ставропольском крае подросток упал с аттракциона «Гигантские качели». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проведении процессуальной проверки, сообщила пресс-служба ведомства.

«Двое подростков катались на аттракционе „Гигантские качели“ и самостоятельно расстегнули защитные ремни. Из-за этого один из ребят выпал наружу и травмировался», — сообщили в СКР.

Мальчику 12 лет, его госпитализировали. Карусель находится в городском парке. Ход проверки взяли под контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Подобное ЧП произошло в Волгограде. Там в июле сломался аттракцион. В Центральном парке культуры и отдыха остановилось колесо обозрения, из-за чего отдыхающие оказались заперты в кабинках без вентиляции. В общей сложности спасатели сняли с него более 20 человек, половина из них — дети. По счастливой случайности никто не пострадал. Чуть позже следствие установило, что причиной поломки аттракциона могла стать неисправность электропривода.