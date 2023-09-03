Происшествия 03 сентября 2023, 17:12 Подросток умер во время тренировки по боксу в Видном Shot: 17-летний подросток умер во время тренировки по боксу в Подмосковье РИА «Новости»

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Семнадцатилетний молодой человек умер во время тренировочного спарринга в подмосковном Видном. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, ЧП произошло вечером 1 сентября на стадионе «Металлург» в Видном. Подросток на тренировке по боксу участвовал в спарринге, оба спортсмена надели полный комплект защиты, однако в какой-то момент молодому человеку стало плохо.

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Прибывшая по вызову скорая помощь не сумела спасти подростка. По факту его гибели проведут судмедэкспертизу.

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