03 сентября 2023, 17:12
Подросток умер во время тренировки по боксу в Видном
Shot: 17-летний подросток умер во время тренировки по боксу в Подмосковье
Семнадцатилетний молодой человек умер во время тренировочного спарринга в подмосковном Видном. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.
По данным канала, ЧП произошло вечером 1 сентября на стадионе «Металлург» в Видном. Подросток на тренировке по боксу участвовал в спарринге, оба спортсмена надели полный комплект защиты, однако в какой-то момент молодому человеку стало плохо.
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Прибывшая по вызову скорая помощь не сумела спасти подростка. По факту его гибели проведут судмедэкспертизу.
В Казани во время спортивного забега умер 37-летний мужчина. Он почувствовал себя плохо. Бегуну вызвали скорую и увезли в больницу, где тот скончался.
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