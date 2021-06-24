Подросток умер во время копания ямы на участке в Новой Москве

В поселении Вороновское в Новой Москве умер 16-летний подросток во время копания ямы. Мальчика на несколько часов оставили одного, после обнаружили мертвым.

Подросток помогал копать яму под источник своему дяде и его напарнику на территории частного дома в деревне Ясенки 23 июня, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Источник телеканала сообщил, что, по предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. В прокуратуре начали проверку, в ходе которой дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

В конце марта в Волгограде 17-летний подросток умер во время вечеринки с друзьями на съемной квартире. В этот день компания употребляла алкоголь и курила кальян, после чего подросток ушел спать, но через некоторое время проснулся. Он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Врачам спасти школьника не удалось.