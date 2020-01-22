Подросток умер в уфимском СИЗО

Уфимский подросток попал в следственный изолятор после угона автомобиля. В больнице СИЗО ему стало плохо, и он умер. Причина смерти — остановка сердца и дыхания, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Башкирии.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подросток сидел в СИЗО по делу об угоне машины. За состоянием здоровья молодого человека постоянно следили врачи, но 15 января медики заметили, что юноше стало плохо. Подростка отправили в терапевтическое отделение больницы СИЗО.

«В период пребывания в стационаре проводилось необходимое лечение. Однако 17 января состояние здоровья пациента резко ухудшилось, произошла остановка сердечной деятельности и дыхания», — рассказали в пресс-службе агентству.

Врачи пытались реанимировать молодого человека, но спасти его жизнь не удалось. Сотрудники ФСИН начали служебную проверку. В ведомстве подчеркнули, что к юноше никто не применял какой-либо физической силы.