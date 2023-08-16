16 августа 2023, 11:37
Подросток умер в Москве после горячей ванны с вейпом
Shot: в Москве шестнадцатилетний подросток умер из-за курения вейпа в горячей ванне
В городском округе Щербинка шестнадцатилетний подросток умер после того, как покурил электронные сигареты в горячей ванне. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Как сообщает источник, молодой человек был заядлым курильщиком и даже состоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних за использование вейпа в общественном месте.
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Вечером 13 августа, как сообщила тетя погибшего, подросток принимал горячую ванну и при этом курил электронные сигареты. Через пару часов ему стало плохо и он лег спать.
Если утром, по словам родственницы, ее племянник был еще жив, то примерно в полдень дочь женщины, которая находилась в квартире с подростком, позвонила ей и сообщила, что он не просыпается.
Прибывшая на место скорая констатировала смерть молодого человека. Точные причины его гибели установит судмедэкспертиза.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратился в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с требованием заблокировать порядка 250 сайтов, осуществляющих продажу вейпов детям.
Дети
Курение
Москва 2023
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