Подросток умер в московской школе после приема лекарства

Подросток умер в одной из школ на севере Москвы после приема медицинского препарата. Еще один ученик попал в больницу, сообщили в столичном управлении СК РФ.

По данным следствия, 14 февраля один из школьников принес с собой на занятия медицинский препарат и принял его вместе с другими подростками. В результате у одного из юношей возникла острая сердечная недостаточность. Он умер прямо на месте происшествия.

Пострадал еще один школьник, его госпитализировали. Врачи оказывают помощь подростку. По факту случившегося в СК возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего. В рамках расследования назначены судебные экспертизы.

В январе 12-летний мальчик умер после курения электронной сигареты в Бийске. Вместе с ним вейп курили его старшая сестра и ее подруга. После курения подросткам стало плохо, они потеряли сознание. Их обнаружила бабушка. Девушек доставили в больницу, но мальчик скончался.