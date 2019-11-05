Подросток умер после удаления зуба в московской частной клинике
17-летний студент столичного вуза из Тувы обратился к специалистам частной стоматологической клиники, чтобы удалить коренной зуб. Однако через несколько дней он повторно пришел к врачу из-за начавшегося воспаления.
Подростку назначили лечение, которому он следовал дома. Спустя еще несколько дней у юноши открылось кровотечение, после он впал в кому и умер.
В медицинской документации врачи указали диагноз «пневмония».
«Врачи говорят странный диагноз, который, на мой взгляд, не имеет отношения к этому. Врачи ставят пневмонию. Мама написала обращение в СК России, Анне Кузнецовой, уполномоченной по правам ребёнка», — рассказала уполномоченный по правам человека в Республике Тыва Ольга Россова.
В данный момент проводится проверка стоматологической клиники, в которой подростку оказали медицинскую помощь.
Сообщается, что мать погибшего обратилась за поддержкой лично к главе Республики Тыва.
«Она была на личном приёме у главы республики. Она рассказала всё как было, сказала, что ей нужна помощь юридическая. Ребёнок был здоров, и она хочет разобраться в данной ситуации. Шолбан Валерьевич сказал, что окажет содействие — обеспечит сопровождением юриста, адвоката, обратимся во все органы», — сообщили в пресс-службе главы республики.
Московское ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть несовершеннолетнего.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.