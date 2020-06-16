Подросток умер после неудачного селфи на ЛЭП в Кузбассе

В Кемеровской области 14-летний подросток умер после падения с опоры линии электропередачи. Он пытался сделать селфи.

«В Таштаголе на улице Лазо 15 июня в 22:50 (18:50 по московскому времени) подросток 2006 года рождения полез фотографироваться на опору ЛЭП и упал, был доставлен в отделение реанимации», — рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик.

От полученных травм подросток скончался в больнице.

После падения мальчика следователи регионального СК начали проверку. О других пострадавших или участниках фотосессии на ЛЭП не сообщается.

Подростки постоянно травмируются, пытаясь сделать эффектное селфи. В Магнитогорске 14-летняя школьница хотела сделать фото на крыше вагона-цистерны, который находился под контактным проводом. Девушка получила удар током. Она была доставлена в больницу с термическим ожогом. Следователи организовали проверку после происшествия.