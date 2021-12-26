Подросток умер после катания на тюбинге в Москве

Подросток погиб в результате неудачного съезда на тюбинге. Он врезался в дерево, когда катался на необорудованном склоне. О смерти подростка сообщила столичная прокуратура.

«На Каширском шоссе около 21:00 несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте», — написала пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

Как уточнил РЕН ТВ, подросток катался на «ватрушке» рядом с домом № 59 на Каширском шоссе. Когда парень врезался на большой скорости в дерево, у нему сразу же подбежали прохожие. Он сказал взрослым, что не чувствует рук, а затем потерял сознание.

Прибывшие на место медики констатировали смерть подростка. По их словам, смерть наступила практически мгновенно. Согласно предварительному диагнозу, у парня сломался позвоночник из-за сильного удара.

Нагатинская межрайонная прокуратура уже начала проводить проверку. Сотрудники надзорного ведомства продолжают выяснять все обстоятельства смерти подростка.