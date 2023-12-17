Происшествия 17 декабря 2023, 21:34 Подросток умер после боксерского поединка в Первоуральске СК РФ: в Первоуральске 14-летний школьник умер после поединка по боксу Pixabay

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Участник соревнований по боксу, 14-летний подросток, умер после поединка. Следователи Свердловской области проводят проверку, об этом в Telegram-канале сообщило СК РФ.

ЧП произошло в воскресенье, 17 декабря, на открытом первенстве по боксу в Первоуральске. Подросток потерял сознание, пропустив несколько ударов от соперника. Скорая госпитализировала спортсмена, но врачам не удалось его спасти.

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Следователи проверят условия допуска спортсменов до соревнований и выяснят причину смерти 14-летнего школьника.

«По предварительным сведениям, мальчик получил сильный удар в область печени, и через несколько мгновений упал на ринге», — уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В Кондрово Калужской области восьмилетнего ребенка насмерть завалило снегом с крыши частного дома. Скорая помощь приехала через 14 минут после происшествия, но спасти мальчика не удалось.