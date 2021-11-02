Подросток умер от удара током в Гусь-Хрустальном

Подросток решил залезть на высоковольтный столб, зацепился за провод и умер. Сообщение о смерти поступило в местное отделение полиции из Центральной районной больницы. Об этом написал «Царьград».

По предварительной информации, 17-летний подросток гулял вместе с друзьями недалеко от железной дороги. Он решил залезть на высоковольтный столб электропередачи, однако спускаясь со столба, юноша зацепился одеждой за провод и получил сильный удар током.

Прокуратура Владимирской области начала проверку. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, допрашиваются возможные свидетели.