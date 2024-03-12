12 марта 2024, 13:44
Подросток умер от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде
Пятнадцатилетний подросток умер от отравления угарным газом в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
По предварительным данным, тело мальчика обнаружили в ванной в квартире дома по улице Адмирала Нахимова. Экспертиза показала, что причиной смерти подростка стал угарный газ.
Реклама
Отмечается, что по факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.
Уголовное дело
Реклама
Реклама