Происшествия 09 июля 2023, 14:33 Подросток умер на российском пляже после участия в спарринге Rostov.ru сообщил о смерти 16-летнего подростка на пляже Азова после спарринга РИА «Новости»

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Спарринг на пляже Азова закончился смертью для 16-летнего участника соревнований. Как сообщило издание Rostov.ru, молодой человек ушел из жизни в минувшую субботу, 7 июля.

По данным издания, юноша потерял сознание, когда закончил соревнование и снял перчатки. Прибывшие на место медики констатировали смерть подростка. Тело направили на экспертизу.

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Сайт kp.ru со ссылкой на источник уточнил, что молодой человек принимал участие в соревновании по подтягиванию на турнике. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Окончательные выводы следователи сделают по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Знакомый подростка в беседе с журналистами уточнил, что молодой человек серьезно занимался боксом. На пляж он пришел вместе с друзьями из школы, где те устроили соревнования по подтягиванию.