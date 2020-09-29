Подросток, уходя от полицейской погони, устроил ДТП в Ставропольском крае

Дежурный наряд дорожно-патрульной службы обратил внимание на «ВАЗ-2106», который при виде полицейских почему-то резко увеличил скорость.

Водитель проигнорировал требование полицеских остановиться и попытался оторваться от погони. В ходе нее он неоднократно нарушал правила дорожного движения и совершал опасные маневры на дороге.

Погоня закончилась возле железнодорожного переезда, когда нарушитель попытался выехать на рельсы при запрещающем сигнале семафора и врезался в заградительный щит.