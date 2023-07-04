Происшествия 04 июля 2023, 21:29 Подросток угодил в реанимацию после укуса каракурта в Волгограде Подросток попал в реанимацию после укуса паука из рода черных вдов в Волгограде РИА «Новости»

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Тринадцатилетний подросток оказался в реанимации после укуса паука-каракурта из рода черных вдов. Насекомое напало на мальчика, когда тот помогал бабушке в огороде. Об этом сообщил комитет здравоохранения области в своем Telegram-канале.

Подростка отвезли в городскую больницу, а оттуда — в Центр острых отравлений региональной клиники.

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«Госпитализирован в реанимационное отделение, после проведенной терапии состояние с положительной динамикой, средней степени тяжести, переведён в детское отделение острых отравлений, продолжена терапия», — сказано в сообщении.

Каракурты — степные пауки — чаще всего кусают в июле или в августе, уточнили в комитете. После укуса человек ощущает озноб, сильную боль в груди и руках и ногах, слабость. Через 8-10 часов появляется отечность, повышается температура. Само заболевание может длиться от трех до 10 дней. Летальный исход наступает крайне редко.

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