Подросток угодил в больницу в результате ДТП с участием автобуса в Севастополе

Подросток из Севастополя угодил под колеса автобуса. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы регионального УМВД России Марию Нажу.

Авария произошла на улице Новикова, неподалеку от дома 28. Водитель 1974 года рождения за рулем автобуса «КАвЗ» не справился с управлением и сбил 17-летнего подростка. В результате мальчик получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в горбольницу № 5.