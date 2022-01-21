21 января 2022, 18:34
Подросток угнал у родителей машину и сбил пенсионерку в Уфе
В Уфе подросток, выезжая с парковки сбил 62-летнюю пенсионерку. Машину юный водитель взял у родителей без разрешения.
Как сообщает mkset.ru со ссылкой на городскую ГИБДД, 15-летний подросток решил покататься на Honda CRV родителей, не ставя их об этом в известность.
Но поездка получилась недолгой. Выезжая с парковки задним ходом, он не заметил проходившую женщину и наехал на нее. Пенсионерку госпитализировали с травмами.
Отвечать за это будет не он в силу своего возраста, а к административной ответственности привлекут его родителей. Которым еще и предстоит познакомиться с комиссией по делам несовершеннолетних.