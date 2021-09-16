Подросток угнал автомобиль ВАЗ-2107 в Колпино

Студент Ижорского колледжа угнал отечественный автомобиль ВАЗ-2107 в городе Колпино. Уточняется, что инцидент произошел в среду, 15 сентября, у дома № 54 на улице Веры Слуцкой. Об этом рассказали «Невские новости».

Сотрудникам местной полиции поступило сообщение об угоне. Очевидец рассказал, что во дворе дома подростки пытаются пробраться в «Жигули». После непродолжительных поисков угонщик был найден. Им оказался 17-летний подросток.

Стражи порядка изъяли автомобиль и отправили его на стоянку, а угонщика передали родителям.