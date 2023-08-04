Эксклюзив 04 августа 2023, 22:58 Подросток ударился об столб и выпал из электропоезда на юго-востоке Москвы Источник «360»: подросток выпал из электрички в Москве, ударившись на ходу об столб Минтранс Подмосковья

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Подросток получил травмы после падения из электропоезда на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник «360».

«Пострадавшему, предположительно, 16 лет», — сказал он.

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ЧП произошло в Нижегородском районе города, на Рязанском проспекте. По предварительным данным, подросток ехал в электричке. Во время движения он высунулся в отрытую дверь, и его сбило столбом.

После удара юноша упал на рельсы. Информации о его состоянии не поступало. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее электропоезд сбил трех подростков железнодорожной станции «Тульская» в Москве. Дети выжили. Электричка следовала из аэропорта Домодедово на Павелецкий вокзал.