Полицейский получил ножом в шею от 13-летней девочки в Санкт-Петербурге. Правоохранители пришли ее проведать после просьбы представителя районной администрации. Сначала ребенок избил бабушку, а потом схватился за нож, сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, на неадекватное и опасное поведения девочки с улицы Композиторов пожаловался аноним. Потом представитель администрации одного из петербургских районов обратился в полицию с просьбой отыскать ребенка — у девочки на днях умерла мать.

Правоохранители приехали по указанному адресу. Ребенок 2013 года рождения находился в квартире с бабушкой. По словам собеседника, девочка сначала избила свою родственницу с криками, а потом попыталась сбежать через окно. Ее поймал за ноги оперуполномоченный, но она вывернулась, схватила с кухонного стола нож и вонзила в шею своему спасителю.