23 марта 2023, 13:44
Подросток стал жертвой ДТП в Башкирии
Смертельная авария произошла в ночь на 23 марта в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
В селе Тирлянский столкнулись автомобили ВАЗ 2120 и УАЗ. За рулем ВАЗа находился 17-летний подросток. Молодой человек скончался на месте происшествия. Еще пятерых пострадавших в возрасте от 14 до 17 лет госпитализировали в Белорецкую ЦРКБ.
Реклама
Как рассказали медики, двое детей находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в средней степени тяжести. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Реклама
Башкирия
ДТП
Реклама
Реклама