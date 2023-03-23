Происшествия 23 марта 2023, 13:44 Подросток стал жертвой ДТП в Башкирии

Читать 360tv в

Смертельная авария произошла в ночь на 23 марта в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В селе Тирлянский столкнулись автомобили ВАЗ 2120 и УАЗ. За рулем ВАЗа находился 17-летний подросток. Молодой человек скончался на месте происшествия. Еще пятерых пострадавших в возрасте от 14 до 17 лет госпитализировали в Белорецкую ЦРКБ.

Реклама

Как рассказали медики, двое детей находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в средней степени тяжести. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Реклама