Подросток стал виновником ДТП в Омской области

В городе Калачинск (Омская область) четыре человека пострадали в ДТП, которое устроил 16-летний водитель иномарки. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

По предварительным данным, подросток за рулем Toyota Corolla Spacio въехал в грузовик под управлением 42-летнего водителя. Травмы получили люди, находившиеся в обеих машинах. Выяснилось, что подросток ехал не один, а с пассажиркой. Помимо них, были травмированы водитель грузовика с 35-летним пассажиром. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.