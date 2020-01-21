Подросток спас бабушку из ледяной воды в Пермском крае

По данным пресс-службы, старушка возвращалась из магазина домой. Она поскользнулась на подвесном мосту и упала в ледяную воду. Там она провела 40 минут, удерживаясь за льдины. Ее крики о помощи услышал студент Кунгурского филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН и поспешил на помощь.

Молодой человек зашел в ледяную воду и вынес потерпевшую на руках. Это было непросто: спасателю пришлось бороться с сильным течением.

«О случившемся мама подростка узнала случайно, сам он скромно умолчал о своем геройском поступке и никому из родных не рассказал. В Кунгурском сельскохозяйственном колледже, где он учится на втором курсе, наградили и вручили благодарственные письма молодому человеку и его родителям», — подчеркнули в пресс-службе ГУФСИН.

Подростка хотят наградить медалью за смелость и самоотверженность.