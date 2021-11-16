Подросток смог задержать грабителя в Перми

В Перми 16-летний молодой человек смог помочь жертве ограбления и задержать грабителя. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Он увидел, как на улице незнакомый мужчина выхватил у женщине телефон. Подросток отобрал у злоумышленника гаджет, а потом догнал и удерживал до приезда полицейских.

Преступник задержан, на него завели уголовное дело. Молодого человека планируют наградить за проявленную смелость.