Подросток скончался во время урока в школе

При осмотре тела сотрудники следствия не нашли признаков, которые говорят о криминальном характере смерти.

Предполагается, что на уроке школьник почувствовал себя плохо.

В настоящее время СК устанавливает детали случившегося и проводит экспертизу, чтобы установить причину смерти.