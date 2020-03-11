    11 марта 2020, 14:28

    Подросток скончался во время урока в школе

    Ольга Ситникова

    Ученик в возрасте 17 лет погиб во время школьного урока в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Следственного комитета по региону.

    При осмотре тела сотрудники следствия не нашли признаков, которые говорят о криминальном характере смерти.

    Предполагается, что на уроке школьник почувствовал себя плохо.

    В настоящее время СК устанавливает детали случившегося и проводит экспертизу, чтобы установить причину смерти.