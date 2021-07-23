Подросток скончался в санатории в Новосибирской области

Накануне в санатории в Новосибирской области по неизвестной причине умер 15-летний подросток. Об этом рассказал НГС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Женщина, отдыхающая в санатории, рассказала, что инцидент произошел около шести часов вечера по местному времени. Подросток бежал по газону, неожиданно споткнулся и упал головой вниз. Прибывшие на место медики пытались сделать мальчику искусственное дыхание, однако вернуть к жизни подростка так и не удалось. Врачи боролись за его жизнь в течение 60 минут, написал «Царьград».

В санаторий приехали родители мальчика, чтобы посмотреть место, где произошла трагедия, а также увидеть сына. Работники санатория прибывают в шоке от случившегося.

В ГУ МВД по региону информацию о случившемся подтвердили. Материалы дела направили в Следственный комитет.