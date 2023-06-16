Эксклюзив 16 июня 2023, 02:52 Подросток скончался в оздоровительном лагере в Нижегородской области Телеканал «360»

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В детском оздоровительном лагере Арзамасского района Нижегородской области трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, 13-летний мальчик скончался. СК России по региону возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка, сообщила «360» исполняющий обязанности старшего помощника руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ по Нижегородской области Ольга Круглова.

Следствие установило, что из детского лагеря подростка с высокой температурой и недомоганием доставили в инфекционную больницу Нижнего Новгорода. Спасти ребенка не удалось, он скончался.

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«В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут оценку качеству оказания медицинской помощи ребенку, а также своевременность его транспортировки в медицинское учреждение областного центра», — сообщила Круглова.

Следствие проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Одна из отдыхающих рассказала «360», что погибший мальчик был в ее отряде, они дружили.

«Все уезжают просто и все. Он был хорошим, добрым, со всеми дружил. Он почувствовал себя плохо три-четыре дня назад, лежал все время», — сообщила девочка.

По словам подростка, врача не вызывали потому, что мать мальчика отказалась от госпитализации, так им сказали воспитатели. Ребенка осматривал местный врач, мерил температуру.