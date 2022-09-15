Подросток скончался после операции на колене в Нижневартовске | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Подросток скончался после операции на колене в Нижневартовске Ura.ru: в Нижневартовске подросток впал в кому и умер после операции на колене РИА «Новости»

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Подросток скончался в Нижневартовске после перенесенной операции на колене. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник в Следственном комитете по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Следователи возбудили уголовное дело. По их данным, подросток после плановой операции на колене впал в кому, после чего скончался.

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Правоохранители подозревают персонал детской больницы в неисполнении ими законодательства в области здравоохранения и ненадлежащем контроле за состоянием пациента после операции. Родители ребенка также подтвердили источнику факт возбуждения уголовного дела.

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Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге: подросток погиб после введенной дозы наркоза в стоматологической клинике, у него остановилось сердце, написал RT.

Ранее в Саратовской области мальчик умер в школьном автобусе. В момент поездки ему стало плохо, водитель вызвал скорую помощь, но ребенок скончался до приезда медиков.

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