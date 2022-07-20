Подросток скончался от удара током во время рыбалки в Нижегородской области

В городе Балахна Нижегородской области во время рыбалки скончался 17-летний подросток. По предварительной информации, его ударило током от высоковольтной электрической линии, написал сайт newsnn.ru.

Как уточнили в СУ СКР по региону, происшествие случилось в понедельник, 18 июля. Молодой человек закидывал удочку и задел электрическую линию.

В тяжелом состоянии его доставили в ЦРБ города Балахна. Однако вечером того же дня он умер.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.