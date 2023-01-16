Происшествия 16 января 2023, 19:01 Подросток скинул диван с шестого этажа на голову прохожему

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В городе Актау в Казахстане подросток сбросил из окна многоэтажного дома диван, который упал на голову проходящему мимо мужчине. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что прохожего доставили в больницу с переломом шейного позвонка. В момент происшествия в окне многоэтажки был замечен подросток.

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По предварительным данным, в тот день ребенок находился дома один.

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