Подросток сел за руль в 12 лет и на полной скорости снес велосипедиста в Крыму. Видео

Сбитый велосипедист и разбитая машина — так закончился урок вождения автомобиля для 12-летнего подростка из крымского поселка Николаевка. Отец начинающего водителя в момент аварии находился на пассажирском сиденье. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Ведомство опубликовало видео с камер наблюдения с моментом наезда.

На опубликованных кадрах видно, как синий Mitsubishi Space на скорости боком несется по дороге и сбивает велосипедиста.

В МВД рассказали, что школьник не справился с управлением. Машину занесло, и она наехала на 60-летнего велосипедиста. После иномарку вынесло за пределы проезжей части, где она врезалась в припаркованный Ford и дорожное сооружение. Отец несовершеннолетнего в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали факт аварии. Серьезных травм никто из участников происшествия не получил. Велосипедисту оказали медицинскую помощь на месте.

Родителей начинающего водителя привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Симферопольского района.

Кроме того, отцу мальчика придется заплатить штраф за то, что он передал управление машиной ребенку. Максимальное наказание составляет 30 тысяч рублей.