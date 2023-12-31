Происшествия 31 декабря 2023, 03:22 Подросток сбежал со школьного бала и замерз насмерть на Урале «Е1»: тело сбежавшего со школьного бала подростка нашли на Урале РИА «Новости»

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На Урале нашли мертвым подростка, который сбежал со школьной вечеринки в Алапаевске. Источник «Е1» сообщил, что юноша замерз по дороге домой от подруги, с которой пытался в тот вечер помириться.

Подросток ушел с новогоднего школьного бала в поселке Верхняя Синячиха, чтобы выяснить отношения с подругой. Помириться дети не смогли, сообщил ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Восьмиклассник покинул подъезд подруги около 21:00, а после 22:00 его телефон уже был недоступен.

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По информации источника издания, мальчик замерз насмерть. Он шел до Мадьяровского моста и «не дошел». Юноша жил с матерью, отчимом и сестрой.

Свердловский СК сообщил изданию, что предварительно, смерть подростка не криминальная. Точные причины установит следствие.

Ранее стало известно, что хоккеисты юношеской команды «Чайка» погибли в дорожной аварии в Волгоградской области. Есть предположения, что машину занесло из-за колеи и неудачного перестроения.