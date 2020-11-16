Ученик 9 класса московской школы сбежал из Центра поддержки семьи и детства «Планета Семьи». Его объявили в розыск, нашли и доставили в приемное отделение Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой. Но и оттуда мальчик все равно сбежал. Местонахождение подростка неизвестно.

Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что ранее мальчик уже сбегал из учреждения. К тому же известно, что он стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. После побега полицейские провели осмотр места жительства подростка.

У мальчика также есть 42-летний неработающий отец.

В начале ноября от медиков сбежала жительница Ленинградской области. Она вызвала бригаду скорой помощи. После осмотра ее решили госпитализировать и отвезти больницу. Но по пути пациентка придумала повод для остановки машины и попросту сбежала. Куда именно направилась женщина — неизвестно.