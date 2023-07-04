Происшествия 04 июля 2023, 00:42 Подросток сбежал из детского лагеря и пропал в Самарской области МВД: мальчик сбежал из детского лагеря и пропал в Самарской области РИА «Новости»

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Правоохранители разыскивают 15-летнего подростка. Мальчик два дня назад сбежал из детского оздоровительного лагеря в селе Покровка Кинельского района Самарской области и пропал. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в Telegram.

Как указано в сообщении министерства, подросток покинул территорию оздоровительного лагеря «Юный строитель» 1 июля в 18:00 по московскому времени. Лагерь расположен в селе Покровка.

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«До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении.

Помощь в розыске подростка, как добавила пресс-служба регионального МВД, оказывают представители поискового отряда «ЛизаАлерт».

В Новосибирской области 2 июля две девочки ушли из оздоровительного лагеря и пропали. Как уточнили в МВД России по Новосибирской области, пропали девочки 2006 и 2009 годов рождения. Заявление об их исчезновении приняли 2 июля. Обе девочки, как отмечалось, состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних и не раз сбегали из дома.