Подросток с ножом напал на школьника в Перми

17-летний молодой человек в Перми напал с ножом на 13-летнего школьника и убил его. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Пострадавшего нашли на улице прохожие. Они вызвали скорую помощь и полицию. Подростка с ножевыми ранениями доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь. Нападавшего задержали спустя пару часов.

«Им является 17-летний местный житель, который сообщил следователю, что совершил преступление на почве личной неприязни», — рассказали в ведомстве.

Решается вопрос о его задержании.