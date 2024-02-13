Происшествия 13 февраля 2024, 17:02 Подросток с ножом напал на незнакомца у станции метро «Нагатинская» в Москве Ранившего незнакомца у станции метро «Нагатинская» подростка задержали в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции Нагорного района задержали 16-летнего подростка. Его подозревают в совершении нападения на незнакомца у станции метро «Нагатинская», сообщили в пресс-службе МВД.

По данным пресс-службы, к сотрудникам полицейской патрульно-постовой службы, находившимся на ночном дежурстве, обратился 42-летний мужчина. По версии потерпевшего, между ним и неизвестным произошла ссора, во время которой его ранили похожим на нож предметом. Нападавший скрылся с места происшествия. Жертву нападения доставили в медицинское учреждение города и оказали необходимую помощь.

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После ряда оперативных мероприятий полиции удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 16-летний подросток. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Он находится под подпиской о невыезде.

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