Подросток с COVID-19 сбежал при переводе из одной больницы в другую

Подросток 2004 года рождения, которому поставили предварительный диагноз COVID-19, сбежал при переводе из городской больницы Сперанского в больницу Башляевой. Врачи обратились в полицию.

Мальчика поймали в аэропорту Домодедово, полиция установила, что он беспризорник, передает источник «360» в правоохранительных органах. Позже подростка доставили в детскую городскую больницу Сперанского, где определили предварительный диагноз — он заразился коронавирусом. Затем мальчика перевели в больницу Башляевой, от он сбежал из приемного отделения.

Теперь бегуна ищет полиция.

Подобные случаи бывали и раньше. Еще в апреле текущего года из больницы Липецка сбежал 62-летний мужчина с подтвержденным COVID-19. Полиция отыскала его, вернула на место и завела уголовное дело. Максимальное наказание на такое правонарушение может быть два года лишения свободы. Также суд может назначить штраф или принудительные работы.

В Иркутской области весной за зараженным коронавирусом пациентом гонялись не только полицейские, но и врачи. Видео погони засняли очевидцы и выложили в сеть.