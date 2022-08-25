Подросток разбился на мотоцикле, который ему подарили на день рождения

Несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП в Татарстане. Его похоронили в день рождения, сообщило издание Inkazan.

Молодой человек умер спустя три дня после аварии от полученных повреждений. Выяснилось, что он ездил без прав.

«Мотоцикл был подарен дедом, но сыграл такую злую шутку. Ребенок был похоронен в день своего рождения», — рассказал заместитель начальника управления ГИБДД МВД по региону Дамир Бикмухаметов.