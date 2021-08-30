Подросток разбил девочке лицо около школы в Кургане

В Кургане ищут подростка, который пнул в лицо девочке мяч и сильно травмировал ее. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Накануне на школьной футбольной площадке несколько подростков начали пинать и обзывать девочек, играющих в мяч. Один из подростков попал мячом девочке в лицо и разорвал ей губу. Ее отвезли в больницу и наложили швы.

«На мой взгляд, родители мальчика, который обидел девочку, должны включиться в процесс, чтобы разъяснить своему ребенку, как правильно себя вести, и чтобы возместить вред, нанесенный девочке. Сейчас важно найти виновника», — подчеркнула детский омбудсмен Алена Лопатина.