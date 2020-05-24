Подросток расстрелял ветерана из его же ружья под Киевом

По данным ведомства, в Вышегороде Киевской области в ночь на 22 мая поссорились несовершеннолетние и двое мужчин. Во время перепалки 16-летний юноша выхватил автомат Калашникова из сумки ветерана и выстрелил в него.

Пострадавший от полученных травм умер на месте. После этого стрелок и его друзья сбежали с места преступления.

Известно, что погибший — 45-летний бывший боец батальона «Айдар» Игорь Корниенко. Причины ссоры между участниками смертельного конфликта пока не установлены.

Добровольческий батальон «Айдар» создан весной 2014 года. В его ряды вступали в основном националисты и члены отрядов «Самообороны Майдана» — активисты, оказывавших вооруженное сопротивление правоохранителям во время разгона Евромайдана. Международная правозащитная организация Amnesty International говорила, что представители этого подразделения замешаны в хищениях людей, разбое, вымогательствах и расправах над людьми.