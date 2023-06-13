Происшествия 13 июня 2023, 13:25 Подросток ранил ножом сверстника в Челябинске

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В Челябинске полицейские проводят проверку по факту ранения подростка во время конфликта со сверстником. Случай произошел на улице Кирова, написали «Народные новости».

Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по городу, шесть подростков устроили разборки во дворе дома. В какой-то момент один из участников конфликта достал нож и ранил сверстника в живот.

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В настоящий момент пострадавший находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое. Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.