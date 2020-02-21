Подросток пытался торговать наркотиками в интернете

По информации сайта «Дни.ру», злоумышленник заранее приобрел 51 грамма наркотического средства, договорившись об их сбыте. Он поделил покупку на несколько частей и решил разложить по секретным местам.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка. Он написал заявление о явке с повинной.