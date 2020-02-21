21 февраля 2020, 12:38
Подросток пытался торговать наркотиками в интернете
Молодой человек в возрасте 16 лет пытался продать наркотики через интернет. Подросток планировал сделать «закладки» в Архангельске, но его задержала полиция. Об этом сообщил FlashNord.
По информации сайта «Дни.ру», злоумышленник заранее приобрел 51 грамма наркотического средства, договорившись об их сбыте. Он поделил покупку на несколько частей и решил разложить по секретным местам.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка. Он написал заявление о явке с повинной.