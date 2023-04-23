Происшествия 23 апреля 2023, 17:24 Подросток пропал по дороге в школу в Екатеринбурге Волонтеры ищут пропавшего два дня назад в Екатеринбурге школьника Поисковый отряд "ЛизаАлерт" / «ВКонтакте»

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В Екатеринбурге идут поиски пропавшего по дороге в школу 15-летнего подростка. Об этом сообщил во «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.

Алмазбек Абенов ушел из дома в школу 21 апреля и до настоящего времени его местоположение остается неизвестным. Среди примет юноши: черные волосы, карие глаза, рост 170 сантиметров, худое телосложение. По данным поисковиков, одет подросток был в синюю куртку, желтую толстовку, штаны темно-синего цвета и черные кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.

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Также к поискам мальчика подключилась полиция. Розыском Алмазбека занимается отдел полиции №11 Железнодорожного района.

Ранее сообщалось, что во время купания на индонезийском острове Бали пропал гражданин России. Его накрыло волной. Поисковая операция, начатая в день исчезновения россиянина, результатов не дала.