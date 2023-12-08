08 декабря 2023, 21:51
Подросток пропал по дороге в школу в Екатеринбурге
МВД: подросток ушел в школу в Екатеринбурге и не вернулся
Полицейские начали поиски подростка, пропавшего без вести в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба городского МВД.
По данным ведомства, 15-летний мальчик ушел в школу утром 7 декабря. Родители запаниковали, когда сын вовремя не вернулся и обратились за помощью к правоохранителям.
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«Накануне утром около 06:45 мальчик ушел из дома по адресу улица Селькоровская микрорайона Вторчермет на занятия в школу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — уточнили в МВД.
На момент исчезновения подросток был одет в черную куртку с капюшоном без опушки с надписью на спине, черную вязаную шапку, черные спортивные брюки и темно-синие кроссовки на шнуровке.
Тюменские волонтеры занялись поисками 13-летнего школьника, который пропал в Центральном административном округе. В мае мальчик сбегал из дома.
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