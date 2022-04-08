Подросток принял наркотик, впал в кому и умер в Ставропольском крае

В больницу в Кисловодске Ставропольского края доставили 17-летнего подростка, вколовшего себе смертельную дозу метадона.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную антинаркотическую комиссию, подросток оказался в больнице в состоянии комы после тяжелого наркотического отравления. Также у него был поражен головной мозг.

На левом запястье у него оказался след от инъекции.

В связи с плохим состоянием, подростка решено было перевести в краевую больницу, где он и скончался, не приходя в сознание.