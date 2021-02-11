Подросток прибил кота к кресту на Украине

Жительница украинской деревни обнаружила труп кота, прибитый к самодельному кресту. Подозреваемым оказался 16-летний подросток. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Пока следствие продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Молодому человеку грозит обвинение по статье «Жестокое обращение с животными». Ранее жительница поселка Калиновое озеро под Сочи заявила в полицию, что знакомые украли ее лабрадора и съели.