Происшествия 04 апреля 2024, 15:09 Подросток предстанет перед судом за угон авто в Белгородской области

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Суд рассмотрит дело 17-летнего жителя Белгородской области, который в состоянии алкогольного опьянения угнал чужой автомобиль. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональный следком.

По данным ведомства, осенью прошлого года подросток пробрался в дом своего знакомого в Гостищево и забрал ключи от машины. В гараже он завел авто и отправился кататься до самого утра.

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Отмечается, что после поездки обвиняемый вернул машину на место.